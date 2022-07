.

Evil of child marriage: বৰপেটাত চাইল্ড লাইনৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ নাবালিকা Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যত বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত হৈ আহিছে বাল্য বিবাহৰ দৰে কুপ্ৰথা (Evil of child marriage) ৷ যি সময়ত চৰকাৰে "বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও"ৰ দৰে আচঁ‌নি প্ৰস্তুতেৰে যুৱতী-মহিলাসকলক শিক্ষিত তথা তেওলোকৰ ক্ষমতা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, সেই সময়তেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘটি আহিছে বাল্য বিবাহৰ দৰে কুপ্ৰথা ৷ শেহতীয়াকৈ বৰপেটাত পোহৰলৈ আহিছে এনে এক জঘন্য ঘটনা (Child Marriage Incident in Bapeta) ৷ বৰপেটা সনকুছি গাঁৱৰ এগৰাকী নাবালিকাৰ বিবাহৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল পৰিয়ালে ৷ কিন্তু বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত সেই সময়তেই চাইল্ড লাইন আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে (Girl child rescued by Childline and Barpeta police) ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃক ৷ ইয়াৰ লগতে নাবালিকাগৰাকীক শিশুগৃহলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷