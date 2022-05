.

কৰ্মচাৰীয়ে খুলিলে মন্ত্ৰীৰ জোতাৰ ক’ভাৰ Published on: 57 minutes ago |

উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বেবী ৰাণী মৌৰ্য শুক্ৰবাৰে উপস্থিত হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ উন্নাওত । আচলগঞ্জ অঞ্চলৰ এটা গোট পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মন্ত্ৰীজনে ইউনিটতোত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ভৰিত জোতাৰ আৱৰণ পিন্ধি আছিল । অৱশেষত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইউনিট এৰাৰ সময় হয়, সেই সময়তে তেওঁৰ সৈতে থকা এজন কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁৰ জোতাৰ আৱৰণ খুলি দিয়ে(Employee removed shoe cover of minister Baby Rani Maurya) । পিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্য কোনো অজান লোকৰ কেমেৰাত ৰেকৰ্ড হৈ ৰ’ল ৷ আৰু এতিয়া এই ভিডিঅ' ব্যাপকৰূপত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত (Viral video of employee removing shoe cover of minister) । চাওক সমগ্ৰ ঘটনা ৷