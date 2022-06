.

বানৰ মাজতে কলিয়াবৰত অৱস্থান এজাক বন্যহস্তীৰ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

ইফালে বান, আনফালে বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস ৷ ৰাজ্যত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাসৰ ঘটনা কোনো নতুন কথা নহয় (Man elephant conflict in Assam) ৷ তথাপিও এই নেৰানেপেৰা বৰষুণ তাতে জনাঞ্চললৈ বন্যহস্তীৰ আগমন তথা পথাৰৰ শষ্য নষ্ট কৰাৰ লগতে ঘৰ-বাৰী ভাঙি চলোৱা তাণ্ডৱত বাৰুকৈয়ে বিপাঙত পৰিছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজ (Elephant menace in Kaliabor) ৷ কলিয়াবৰৰ জখলবন্ধাৰ সমীপত হাতীমূৰা-কুকুৰাকটা পাহাৰ সংযোগী মথাউৰিৰ পাৰত শ শ বিঘা মৰাপাটৰ খেতি তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে (Wild elephant persecution at Jakhalabandha) ৷ উপায়ন্তৰ হৈ হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বনবিভাগক অচিৰেই উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে ৷