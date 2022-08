.

চাৰি সংগঠনেৰে বিফল বৈঠকৰ পাচত পুনঃ আলোচনাৰ পোষকতা শিক্ষমন্ত্ৰীৰ Published on: 7 minutes ago

Koo_Logo Versions

মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত ইংৰাজীত পাঠদান বিষয়ক লৈ জনতা ভৱনত আছু, এবছু, অসম সাহিত্য সভা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিৰে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ বৈঠক (Four organizations meet Education minister)। বৈঠকত নহ'ল কোনো সিদ্ধান্ত । নিজৰ দাবীত অটল চাৰিটা জাতীয় সংগঠন (Medium controversy in school curriculum in Assam) ৷ এমাহৰ ভিতৰত পুনৰ হ'ব আলোচনা । বৈঠকৰ অন্তত শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, আজিৰ বৈঠকত কোনো সিদ্ধান্ত নহ'ল যদিও আৰু বিশদভাৱে আলোচনা কৰাৰ বাবে এমাহৰ ভিতৰত পুনৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় যদিও কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নগ'ল (English medium controversy in Assam) । সংগঠনসমূহে মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰি গুণগত শিক্ষা প্ৰদানত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এইক্ষেত্রত আমাৰ চৰকাৰ একমত বুলি তেওঁ কয় । ইংৰাজী ভাষাৰ জ্ঞান দিবলৈ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সংগঠন কেইটাই আহ্বান জনাইছে । আনহাতে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল হৈ থকাৰ কথাও সংগঠনসমূহে সদৰি কৰে বুলি তেওঁ কয় । এইক্ষেত্রত চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ১০ হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা বুলি সংগঠনসমূহক জনায় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ।