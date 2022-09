.

বকলীয়াঘাটত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ Published on: 59 minutes ago

বকলীয়াঘাটৰ পাট্ৰাদিচাত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান । অভিযানত জব্দ প্ৰায় ২ কোটি ৯৮লাখ টকামূল্যৰ য়াবা টেবলেট(Huge amount of drugs seized in Diphu) । AS01 MC 3277 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে টেবলেটখিনি । ট্ৰাকখনৰ এয়াৰ ফিল্টাৰৰ পৰা জব্দ কৰে টেবলেটখিনি । ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল টেবলেটখিনি । নীলা প্লাষ্টিকৰ পেকেটত ভৰাই অনা হৈছিল টেবলেটখিনি । বিমল মাইটে আৰু নানাও মাইটে নামৰ দুজন লোকক আটক আৰক্ষীৰ(Drug peddler arrested with drugs) ।