খাকৰাজানত বুজন পৰিমাণৰ সন্দেহযুক্ত হেৰ’ইনসহ আটক নগা যুৱক Published on: 45 minutes ago

বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বোকাজান মহকুমাৰ বৰপথাৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া দিপেন বৰুৱা, উপ পৰিদৰ্শক কুলেন্দ্ৰ নাথৰ লগতে আৰক্ষীৰ এটা দলে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চলাই এক অভিযান (Drugs peddler arrested along with drugs at Bokajan) ৷ এই অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে NL 07 B 0388 এখন যাত্ৰীবাহী বাছত তালাচী চলাই 3 টা চাবোনৰ বাকচত 37 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰ’ইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ জব্দকৃত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনিৰ মূল্য কেইবালক্ষাধিক টকা বুলি অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে (Narcotics worth lakhs of rupees seized) ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিমাপুৰৰ ডিফুপাৰ অঞ্চলৰ 27 বছৰীয়া ৱাল্লিং পংগিউংকাবা নামৰ এজন নগা যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷