.

চূড়াইবাৰীত তিনি লক্ষাধিক মূল্যৰ ফেন্সিডাইল জব্দ Published on: 10 minutes ago

কৰিমগঞ্জৰ অসম-ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চূড়াইবাৰীত জব্দ নিষিদ্ধ ফেন্সিডাইল(Drugs seized at Churaibari) ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা অভিমুখী এখন DTDC কুৰিয়াৰৰ বাহনত চূড়াইবাৰী আৰক্ষী(Operation of Churaibari Police against drugs)য়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ হয় ফেন্সিডাইলসমূহ ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, AS 25 C 8334 নম্বৰৰ এখন কুৰিয়াৰৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া কণ্টেইনাৰ বাহনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় এহাজাৰ বটল ফেন্সিডাইল ৷ আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি, জব্দকৃত ফেন্সিডাইল সমূহৰ বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় তিনি লাখ টকা(Drugs over three lakhs seized at Churaibari karimganj) ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰে গোৱালপাৰাৰ মিলন নগৰৰ শান্তিপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী তথা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীসমূহ কঢ়িয়াই অনা বাহনখনৰ চালক মুজিবুৰ ৰহমান আৰু হেণ্ডিমেন চৈফুল মিঞাক ৷ আৰক্ষীৰ জেৰাত বাহনখনৰ চালকে প্ৰদান কৰা ভাষ্য অনুসৰি, এই সামগ্ৰীসমূহ মহানগৰীৰ লখৰাৰ পৰা বাহনখনত উঠোৱা হৈছিল ৷ সম্প্ৰতি আটকাধীন দুয়োগৰাকীৰে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷