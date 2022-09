.

ৰূপহীহাটত ড্ৰাগছসহ আটক ৩ সৰবৰাহকাৰী

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান (Anti drugs campaign of Assam Police) ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱতো অব্যাহত আছে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান ৷ শেহতীয়াকৈ, ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি বেলুগুৰি নতুন বজাৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলায় অভিযান ৷ আৰক্ষীয়ে অভিযান কালত ৪ টা চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত ভৰাই অনা ড্ৰাগছসহ ৩ টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug dealer Arrested at Rupohihat) ৷ জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন প্ৰায় ৩৯.৩৮ গ্ৰাম হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে (Drugs seized at Rupohihat) ৷ ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটা ক্ৰমে উত্তৰ খাটোৱালৰ ইকবাল হুছেইন, লাঁওগাঁৱৰ সুৰুজ আলী আৰু ছফিৰ উদ্দিন বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ সম্প্ৰতি ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে ৷