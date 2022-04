.

আজিৰ দিনত বিয়া বুলিলেই মনলৈ আহে জাক-জমকতাৰে ভৰা এখন ছবি ৷ তাতে যদি দৰা এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত লোক হয় বৰযাত্ৰীৰ সৈতে কইনা আনিবলৈ যোৱা দৰাই প্ৰায়েই বিলাসী গাড়ীকেই পচন্দ কৰা দেখা যায় ৷ কিন্তু, আপোনাৰ বাবে আমি লৈ আহিছো এখন এনে বিয়াৰ দৃশ্য য’ত এগাৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসক হোৱাৰ পিছতো দৰাই গৰুৰ গাড়ীত উঠি আনিবলৈ গ’ল কইনা (Doctor baarat on bullock cart in Betul) ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ বেতালৰ এই বিশেষ বিয়াখন (Unique wedding in Betul) চাও আহক ৷