দশম স্থানত নলবাৰী শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ দিব্যজ্যোতি লহকৰ Published on: 1 hours ago

আজি ঘোষণা হ’ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল (HSLC result update) ৷ বিদ্যাভাৰতীৰ অন্তৰ্গত শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন নলবাৰীৰ পৰা দশম স্থানত উজলিল দিব্যজ্যোতি লহকৰ (Rank holders name in HSLC exam) ৷ বছৰৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই নিয়মীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰা দিব্যজ্যোতিয়ে সৰ্বমুঠ 588 নম্বৰ লাভ কৰি দশম স্থান লাভ কৰে (Dibyajyoti Lahkar secured 10th position in HSLC exam) ৷ নলবাৰীৰ চাৰিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰি জিলাখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনে ৷