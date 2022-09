.

বিলাসীপাৰাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Devastating fire in Bilasipara) । চুনাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত বামুনেৰ আলগা চতুৰ্থ খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড । অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণ ৰূপে ভস্মীভূত হয় গাঁওখনৰ আব্দুছ ছবুৰ সেখৰ বাসগৃহ । যাতায়াতৰ সু-ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল । পিছত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় যদিও পৰিয়ালটোৰ যাৱতীয় নথি-পত্ৰসহ প্ৰায় তিনি লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি জুইত জাহ যায় (House burnt for Electric short circuit) ৷ উল্লেখ্য যে, দীন দয়াল আঁচনিৰ সৌৰ শক্তিৰ বেটাৰীত বৈদ্যুতিক বিজুতিৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি জানিৱ পৰা গৈছে (Fire breakout in Bilasipara)।