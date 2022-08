.

মিছামাৰীৰ ভেৰভেৰি গাঁৱত মৃতদেহ উদ্ধাৰ Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য(Dead Body recovered in Misamari) । নিশাৰ ভাগত ৩৫ বছৰীয়া এজন যুৱকক কোনো অচিনাক্ত লোকে হত্যা কৰি পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । মিছামাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেৰভেৰি গাঁৱৰ পৱন কুৰ্মী নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ নিজা বাসগৃহৰ গোহালিঘৰৰ কাষতে পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় । মুখমণ্ডলত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ থকাত দুৰ্বৃত্তই চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীয়ে(Suspected to have killed youth in Misamari) । ইতিমধ্যে পৱন কুৰ্মীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে ৷