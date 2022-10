.

বাক্সাত শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰি প্ৰস্তুতি পৰাশৰে ক’লে ’’লভিতা নোচোকৈ সমালোচনা কৰাতো উচিত নহয়’’ Published on: 1 hours ago

বাক্সা জিলাৰ কুছিজাৰত লক্ষ্মী পূজাৰ হীৰকজয়ন্তী বৰ্ষ উৎযাপন ৷ পাঁচ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৯ অক্টোবৰৰ পৰা ১৩ অক্টোবৰ লৈ আৰম্ভ হৈছে (Diamond jubilee celebrations of Lakshmi Puja in Baksa) ৷ সোমবাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত পুৱাৰভাগত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উন্মোচন কৰে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে ৷ কুছিজাৰত ৭৫ সংখ্যক হীৰক জয়ন্তী উৎসৱত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই আনন্দিত বুলি শোভাযাত্ৰা উন্মোচন কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ৷ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ লভিতা নাটকৰ বিকৃত কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে, লভিতা নাটখন সম্পূৰ্ণকৈ নোচোৱাকৈ কোনোবাই সমালোচনা কৰাটো ভাল হোৱা নাই (Prastuti Parashar on lovita drama controversy) ৷ ইতিমধ্যে নাটখনৰ ক্ষেত্ৰত নাট্যকাৰসকলৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷