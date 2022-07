.

ডিব্ৰুগড়ত পুনৰ ক'ভিড পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধি

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰৰ সমান্তৰালকৈ পুনৰ ডিব্ৰুগড়ত ক'ভিড পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধি (Covid infection increases in Dibrugarh) । মঙলবাৰ দিনটোত ডিব্ৰুগড় জিলাত ক'ভিড পজিটিভৰ সংখ্যা আছিল মুঠ ২০ জন (New COVID 19 cases detected in Dibrugarh)। সমান্তৰালকৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ক'ভিড পজিটিভৰ সংখ্যা হ'ল দহজন । ইয়াৰে তিনিজন চিকিৎসক, দুজন শিক্ষাৰ্থী আৰু পাঁচজন ৰোগীয়ে হোম আইচ’লেচনত থকা বুলি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ প্ৰশান্ত দিহিংগীয়াই জানিবলৈ দিয়ে । অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীকেইজন অমিক্ৰণ ভেৰিয়েন্তৰ দ্বাৰাও আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বুলি চিকিৎসকে ধাৰণা কৰিছে । শিশুৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈকে ক'ভিডৰ পূৰ্ব নীতি-নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷