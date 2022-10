.

ৰূপহীহাটৰ বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত দুৰ্নীতি Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম ফুটালজাৰ বালিকা মুক্তাব বিদ্যালয়ত ব্যাপক অৰাজকতা । অনিয়মৰে মধ্যাহ্ন ভোজন চলাই থকাৰ অভিযোগ (Corruption in mid-day meal in Ruphihat) । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য প্ৰদান নকৰি বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষক অভিজিৎ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে(Allegations of corruption against headmaster in Ruphihat) । অভিযোগ অনুসৰি সময়মতে বিদ্যালয়ত নাথাকে প্ৰধান শিক্ষক গৰাকী । সপ্তাহত এদিনো বিদ্যালয়ত উপস্থিত নথকাৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে । শীঘ্ৰেই প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ।