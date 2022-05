.

পিকনিক খোৱা নাই কথা-বতৰা পাতিছোঁ : মুখ্যমন্ত্ৰী Published on: 1 hours ago

কাজিৰঙাত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ মন্ত্ৰী-বিধায়ক-সাংসদৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা (CM meets MLA's in Kaziranga) ৷ কাজিৰঙাৰ অভিজাত আৰু বিলাসী ৰিজ'ৰ্ট "বৰগছ"ত অনুষ্ঠিত এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিত্ৰজোঁটৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলৰ বিগত এবছৰীয়া কামৰ খতিয়ান লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (Review meeting of CM in Kaziranga) । এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় যে, এই সভা ৰাজনৈতিক হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আছিল উন্নয়নমূলক ৷ এই সভাৰ জৰিয়তে, যোৱা বছৰটোৰ পৰিক্ৰমাৰ আলোচনাৰ লগতে অনাগত বছৰটোত চৰকাৰে কৰিবলগীয়া কামৰ ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷