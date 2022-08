.

চাবুৱাত কনভয়ৰ পৰা নামি সাধাৰণ জনতাৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শনিবাৰে দেখা গ'ল অন্য এক ৰূপত । ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাবুৱাত কনভয়ৰ পৰা নামি সাধাৰণ জনতাৰ কাষত সময় কটাই ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা দেখা গ'ল (Himanta Biswa Sarma spent moments with people of Chabua) । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত থকা আৰক্ষীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে "ঐ পুলিচখিনি, তহঁতি অলপ আঁতৰি দে মানুহে অলপ আহিব খুজিছে । কিয় ধৰি ৰাখিছ" বুলি কৈ ৰাইজৰ কাষলৈ আগুৱাই যায় । ইয়াৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ৰাইজে হেতাওপৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষতে পাই দুই এজনে নিজৰ অঞ্চলৰ বাট পথৰ সমস্যাৰ কথাও কয় (CM Himanta Biswa Sarma in Chabua) । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সোনকালেই সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।