Classical Workshop: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পয়োভৰ হোজাইত Published on: 2 hours ago

গুৰুজনাৰ অনৱদ্য সৃষ্টিৰাজিক নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জাগৃত কৰাৰ লগতে এই সৃষ্টৰাজি সমূহক প্ৰকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি হোজাই জিলাৰ 'নাহৰ সমন্বয় গোষ্ঠী'ৰ ব্যৱস্থাপনাত উদালী তিনিআলিত ২৯ জুলাইৰ পৰা সপ্তাহজোৰাকৈ আৰম্ভ হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য, ভোৰতাল নৃত্য আৰু দশাৱতাৰ নৃত্যৰ এক কৰ্মশালা (Classical workshop going on at Hojai)। ইয়াৰ লগতে চাৰিমাহ জোৰাকৈ আৰম্ভ হৈছে ঢোল-খোলৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা । নগাঁৱৰ সত্ৰীয়া প্ৰশিক্ষক পূজা বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ ঢোল-খোলৰ প্ৰশিক্ষক উজ্জ্বল নাথৰ প্ৰশিক্ষণত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাখনিত অঞ্চলটোৰ শতাধিক উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে, কৰ্মশালাখনিত লোকবাদ্যৰ চৰ্চা কৰা জ্ঞানেন কাশ্যপ নামৰ প্ৰতিভাধৰ গুৱাহাটীৰ শিশুগৰাকীয়ে উপস্থিত থাকি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতিটো লোকবাদ্য পৰিৱেশন কৰি অনুপ্ৰেৰণা প্ৰদান কৰে অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ।