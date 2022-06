.

HSLC exam result 2022: জুয়ে পোৰা সোণ হৈ জিলিকিছে শিৱসাগৰৰ বিষ্ণু Published on: 1 hours ago

একাগ্ৰতা আৰু আগ্ৰহ থাকিলে সকলো কামেই সহজ হৈ পৰে (Concentration and interest make everything easier ) ৷ বিশেষকৈ মনত যদি প্ৰবল ইচ্ছা থাকে, তেন্তে দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও বাধাৰ প্ৰচীৰ হৈ থিয় হ’ব নোৱাৰে ৷ এই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে চৰকাৰী উচ্চতৰ বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰই । শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ বিষ্ণু জ্যোতি বৰা নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ কৃতিত্বই এতিয়া অঞ্চলটোলৈ কঢ়িয়াই আনিছে সুখৰ বতৰা ৷ সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিষ্ণু জ্যোতি বৰাই ৯৩% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Poor boy from Sivsagar who has passed HSLC exam 2022) ৷ ৰে’লৱে বিভাগৰ এটা সৰু কোঠালিৰ পৰাই বিষ্ণু জ্যোতি বৰাই দেখিছিল সপোন । এটা উৱলি যোৱা কোঠালিত দেখা সপোনক লৈ আজি জুয়ে পোৰা সোণ হৈ জিলিকিছে শিৱসাগৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ মেধাৱী ছাত্ৰ বিষ্ণুজ্যোতি বৰা । মাত্ৰ কেইটামান নম্বৰৰ বাবে স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত পিতৃহীন বিষ্ণুক অতি কষ্টেৰে মাতৃ দীপা বৰাই আনৰ ঘৰত কাম কৰি পঢ়োৱাইছিল ৷