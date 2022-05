.

ঐতিহাসিক শিলঘাট অশোকাষ্টমী মেলা পথাৰৰ অস্তিত্বক লৈ দেখা দিছে তীব্ৰ সংকটে (Terrible form of erosion in Kaliabor) । ইতিমধ্যে মহাবাহুৰ গৰ্ভত বিলীন মেলা পথাৰৰ সিংহভাগ । আনকি অসম সমবায় মৰাপাট কল আৰু শিলঘাটৰ ৰবৰবাৰী অঞ্চললৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বৰলুইতে (Brahmaputra river erosion in Kaliabor)। গড়কপ্তানী পথৰ প্ৰায় সত্তৰ মিটাৰ আঁতৰত বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশি । জলসম্পদ বিভাগে পাৰ্কুপাইনেৰে খহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও সু-ফল লাভ কৰা নাই শিলঘাটবাসী ৰাইজে । সেয়ে গৰাখহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবী কৰিছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজে ।