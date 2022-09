.

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁৱত আক্ৰাছুৰ সংবাদ মেল Published on: 6 hours ago

‘‘আমি সংবিধানৰ ভিতৰত থাকি সুৰক্ষা বিচাৰিছো ৷ আমি আদিত্য খাকলাৰীৰ পৈতৃক সম্পত্তি বিচৰা নাই ৷ আমাৰ ন্যায্যতা আমাক প্ৰদান কৰক চৰকাৰে’’ ৷ মঙলবাৰে গ্ৰেটাৰ বঙাইগাঁও প্ৰেছ ক্লাৱত কোঁচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই সংবাদ মেল আয়োজন কৰি এই মন্তব্য কৰে আক্ৰাছু কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বলোৰাম বৰ্মনে (Bongaigaon AKRSU pressmeet for St demand) ৷ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ (ST status to six communities of Assam) দাবীত সকলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।