Bomb hurled at RSS office: কেৰালাত RSS ৰ কাৰ্যালয়লৈ বোমা নিক্ষেপ Published on: 18 minutes ago

কেৰালাৰ কান্নুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত পায়ন্নুৰত আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়লৈ দুৰ্বৃত্তই নিক্ষেপ কৰিলে বোমা (Bomb hurled at RSS office in Payyannur) । আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাটোত কাৰ্যালয়টোৰ খিৰিকীৰ আইনাসমূহ ভাঙি যোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । অৱশ্যে এই বোমা আক্ৰমণত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই (No injuries were reported in Payyannur) ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষৰ ১১ জুলাইত বিজেপি-আৰ এছ এছৰ কৰ্মীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল চি পি এম-ডি ৱাই এফ আই কৰ্মী পায়ন্নুৰ ৰমন্তালী ৷ কৰ্মীজনৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ দিনটোতে আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়লৈ দুৰ্বৃত্তই নিক্ষেপ কৰা ঘটনাটোক চি পি এমৰ দ্বাৰাই সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে আৰ এছ এছে (RSS alleged CPM was behind the attack) ৷