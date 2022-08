.

স্বাধীনতা দিৱস বুলি ফুটবলৰ পিচে পিচে দৌৰিলে এদল সাংবাদিক Published on: 57 minutes ago

Koo_Logo Versions

সদায় খবৰৰ পিছত দৌৰি ফুৰা বোকাখাতৰ সাংবাদিকসকলক স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা দেখা গ’ল ফুটবলৰ পাচত দৌৰা (Bokakhat journalists are in football ground) ৷ ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বোকাখাতত আয়োজন কৰা হয় এখন প্ৰীতি ফুটবল মেছ (Friendship football match in Bokakhat) ৷ বোকাখাতৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলখনত মিডিয়া একাদশ অৱতীৰ্ণ হয় বোকাখাত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিপক্ষে (Journalist football match in Bokakhat)। জেষ্ঠ, কণিষ্ঠ বোকাখাতৰ সকলো সংবাদসেৱীয়েই অংশগ্ৰহণ কৰা খেলখন হৈ পৰে তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ (Bokakhat journalists took part in Football match)। দুয়োটা দলৰে খেলুৱৈৰ দুভৰিৰ ছন্দত অৱশেষত দুয়োটা দলেই ২-২ গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত খেল পৰিচালকে দুয়োটা দলকে বিজয়ী বুলি ঘোষণা কৰে । ব্যস্ততাৰ মাজতো সাংবাদিক সকলে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে ।