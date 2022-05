.

President's Colour Award : কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ উদ্যোগত বাইক ৰেলী Published on: 1 hours ago

অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা দেশৰ অন্যতম ৰাষ্ট্ৰপতি কালাৰ সন্মানৰ (President colour award to Assam police) লগত সংগতি ৰাখি কোকৰাঝাৰ সদৰ চহৰত আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে এক বিশাল বাইক ৰেলী উলিয়াই (Celebration of winning Presidents Colour Award) ৷ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ উদ্যোগত উলিওৱা এই বাইক ৰেলী বাগানশালি, টেঙাপাৰা, দেৱৰগাওঁ, মাগুৰমাৰী হৈ সুমন পেট্ৰল পাম্পত ত উপস্থিত হয় (Bike rally at Kokrajhar police initiative) ৷ কোকৰাঝাৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বাইক ৰেলীৰ শুভাৰম্ভ কৰে জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই ৷ ইফালে, উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ১২৯ নং চিআৰপিএফৰ অধিনায়ক গুলাব সিং, জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুৰজিৎ সিং পানেছাৰ, উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক পুনম পেগু আৰু কোকৰাঝাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনেশ্বৰ বে’ ৷ উল্লেখ্য যে, ১০ মে’ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসম আৰক্ষীলৈ আগবঢ়াব এই সন্মান ৷