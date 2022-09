.

নতুন মোল্লাই পিয়াজ বেছিকৈ খাই: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ ভূপেশ বাঘেলৰ Published on: 9 hours ago

আজিৰে পৰা কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা (Bharat Jodo Yatra by Congress) ৷ ছত্তিশগড়ত এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কংগ্ৰেছ নেতা তথা ছত্তিশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীক লৈ ক্ষোভিত হোৱা দেখা যায় (Bhupesh Baghel on Assam CM) ৷ তেওঁ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আছিল ৷ এতিয়া বিজেপিলৈ গুচি গ’ল ৷ তেওঁ প্ৰতিদিনে বিষ ঢালি দিয়াৰ কাম চলি থাকে । নতুন নতুন মোল্লা আহিছে । নতুন মোল্লাই পিঁয়াজ বেছিকৈ খায় (Bhupesh Baghel terms Himanta as new Mulla)। হিমন্ত বিশ্বই নিশ্চয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাৰ্যালয়ত অখণ্ড ভাৰতৰ মানচিত্ৰখন দেখিছে । পাকিস্তান, ভাৰত নেপাল আৰু বাংলাদেশ সকলো ইয়াত আছে ৷ গতিকে সেই অনুসৰি তেওঁ ক’লে যে পাকিস্তানক ভাৰতৰ সৈতে যুক্ত কৰিব লাগে’’ । বাঘেলে লগতে কয়, "বিজেপিৰ মানুহে প্ৰায়ে মুছলমানসকলক পাকিস্তানলৈ পঠোৱাৰ কথা কয় ৷ তাৰ পিছত আকৌ ভাৰতৰ লগত পাকিস্তানক সংযুক্ত কৰাৰ কথাও কয় । এনে অৱস্থাত মানুহক পাকিস্তানলৈ পঠিয়াই কি লাভ ? যদি পঠিয়াই, তেন্তে কিয় সংযুক্ত কৰিব লাগে । যদি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে এই আটাইকেইখন দেশ সংযুক্ত কৰা হয় তেন্তে মুছলমানৰ জনসংখ্যা প্ৰায় ৫০ কোটি হ’ব ৷ তেতিয়াতো অৱস্থা আৰু বেয়া হ’ব । ভাৰতবৰ্ষত বহু ধৰ্মীয় জাতিৰ লোক বাস কৰে । ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যত ঐক্য আছে’’ ।