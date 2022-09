.

ভড়ালী নামঘৰত সীতা হৰণ বালী বধ ভাওনা Published on: 10 hours ago

বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ পৰাই হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰা ৰাজ্যৰ সত্ৰ, নামঘৰসমূহত নিশা পৰলৈকে বিভিন্ন কাৰ্য‍্যসূচীৰে পালিত হ'ল শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি(Death anniversary of Madhavadeva) । কলিয়াবৰৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহতো পালন কৰা হয় ৪২৬ সংখ‍্যক মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি । কলিয়াবৰত ভাওনা প্ৰদৰ্শনেৰে কৰা হ'ল গুৰুজনাক স্মৰণ(Bhaona on Death anniversary of Madhavadeva) । মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে ঐতিহাসক ভড়ালী নামঘৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় 'সীতা হৰণ বালী বধ' ভাওনা ।