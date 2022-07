.

Ajanta Neogs controversy: সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে অজানিতে কৰা অপৰাধৰ বাবে মন্ত্ৰী বা সাংসদ জগৰীয়া নহয়: ভৱেশ কলিতা Published on: 7 hours ago

অসম ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে এগৰাকী যুৱতীক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ (Woman rescued from minister Ajanta Neog residence in Jalukbari) বাবে মন্ত্ৰীগৰাকী জগৰীয়া নহয় বুলি মন্তব্য কৰে ( Bhabesh Kalita comments on Ajanta Neogs controversy) ৷ ইটিভি ভাৰতত ৰাজ্যিক সভাপতি গিৰাকীয়ে মন্ত্ৰী বা সাংসদৰ লগত থকা সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে অজানিতে কৰা অপৰাধৰ বাবে মন্ত্ৰী বা সাংসদ জগৰীয়া নহয় বুলি মন্তব্য কৰে । লগতে তেওঁ কয়, এই বিষয়ে মন্ত্ৰী নেওগে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আইনৰ জৰিয়তে বিষয়টো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৷