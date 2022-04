.

প্ৰচণ্ড গৰমত এজনী মাইকী ভালুকে পোৱালিৰ সৈতে জলকেলি কৰাৰ এই ভিডিঅ’ই আমোদ দিব আপোনাক.. Published on: 1 hours ago

প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ছত্তীশগড়ক (Summer in chhattisgarh) ৷ কেৱল সাধাৰণ ৰাইজকেই নহয়, পশু কুলকো দহিছে এই গৰমে ৷ ইয়াৰ মাজতে কাঙ্কাৰ জিলাৰ কাষৰীয়া অক্সিভানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক আকৰ্ষণীয় দৃশ্য ৷ অক্সিভানৰ প্ৰচণ্ড গৰম সহিব নোৱাৰি এজনী মাইকী ভালুকে দুটা পোৱালিৰ সৈতে পানীৰ টেংকত খেলি থকা (Bear suffering from heat in Kanker) এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ই সম্প্ৰতি সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে (Bear taking bath Video viral in Kanker ) ৷ চাও আহক এই প্ৰতিবেদন...