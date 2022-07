.

Barshashree in jail: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বৰ্ষাশ্ৰীৰ মাতৃৰ Published on: 51 minutes ago

Koo_Logo Versions

বৰ্ষাশ্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব পাৰিব ৷ কিন্তু নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে পৰীক্ষাত বহিব লাগিব বৰ্ষাশ্ৰী (Barshashree to attend exam) । গোলাঘাট সত্ৰ ন্যায়ধীশৰ আদালতৰ এই ৰায় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাক দেউতাকে দ্বায়িত্ব ল'লে বৰ্ষাশ্ৰীক মুকলি কৰি দিয়া হ’ব বুলি যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ মাতৃয়ে (Barshashree Burhagohain mother reacts on CM comment)৷ উল্লেখ্য যে, আজি ৰঙিয়াত বৰ্ষাশ্ৰী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘যদিহে বৰ্ষাশ্ৰীৰ লগতে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে যে জেলৰ পৰা ওলাই যুৱতী গৰাকীয়ে আলফাত যোগদান নকৰে; তেতিয়াহলে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোঁহাইক তৎকালে মুক্তি দিয়া হ’ব (Barshashree in Jail) । ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীৰ লগত নিতৌ কথা পাতি যুৱতী গৰাকীৰ আলফাত যোগদান কৰিব খোজা সিদ্ধান্তক সলনি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে ৷’’