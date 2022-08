.

DID Super Moms ত জিলিকিছে বাবলী ভট্টাচাৰ্য Published on: 1 hours ago

Zee Tv ৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত উজলি উঠিছে অসমৰ পৰা বাবলী ভট্টাচাৰ্য ৷ শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ জীয়ৰী বাবলী ভট্টাচাৰ্যই এই প্ৰতিযোগিতাখনিত সকলোৰে মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছে (Babli Bhattacharya from Assam in did super moms) ৷ ZEE TV DID SUPER MOM নৃত্য প্ৰতিযোগিতাখনিত অংশ লৈ এতিয়া শেষৰ পৰ্যায়ত উপনীত হোৱা বাবলীয়ে এতিয়া বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ সমৰ্থন ৷ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি হালোৱাটিঙৰ জিয়ৰী আৰু গুৱাহাটীৰ বোৱাৰী বাবলী ভট্টাচাৰ্যই কোনো ধৰণৰ নৃত্য প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে ইমান দূৰ পৰ্যন্ত এই সুন্দৰ যাত্ৰা আগবঢ়াই নিছে (Babli Bhattacharya shines at DID Super Moms) ৷ নিজৰ আত্মবিশ্বাস তথা স্বামীৰ সমৰ্থনৰ বলতেই বাবলী আজি এই পৰ্যায়ত ৷ নৃত্য প্ৰতিযোগিতাখনত চূড়ান্ত বিজয়ী হ'বৰ বাবে সোমবাৰে দিনৰ এক বজাৰ ভিতৰত ৯১৬৯৩১৫০১৩ (9169315013) নম্বৰত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিবৰ বাবে অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে বাবলীয়ে ।