Published on: 58 minutes ago

ৰাজ্যৰ জিলাসমূহৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ সাল-সলনিৰ পাছতেই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই (Atul Bora reacts on reshuffle of parent minister) । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তামিলনাডুৰ পৰা জয়মালাক অসমলৈ ঘুৰাই অনাৰ বাবে অসম চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থাক শলাগ লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Jaymalla to be sent back to Assam)। শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বোকাখাত সমষ্টিৰ কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী কাকচাঙত নৱ নিৰ্মিত অংগনাৱাড়ী কেন্দ্ৰ শুভ উদ্বোধন কৰে (Model Anganwari center in Kakchang)। পশ্চিম গোলাঘাট সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত শিশু সকলৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে স্থাপন কৰা কেন্দ্ৰটোৰ দ্বাৰা অঞ্চলটো বহুকেইখন বাগিচাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল উপকৃত হ’ব বুলি মত পোষণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।