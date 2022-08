.

Published on: 7 hours ago

সাৱধান ! ৰাজ্যত ওলাইছে শিশু অপহৰণকাৰী ৷ শেহতীয়াকৈ, মাজুলীৰ ১ নং বৰনলনীবাসীৰ মাজত দেখা গৈছে এক আতংকময় পৰিৱেশ (Child kidnapping Case) ৷ এটি শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা অভিযোগ তুলিছে শিশুটিৰ আইতাকৰ লগতে স্থানীয় একাংশ লোকে ৷ অলপতে মাজুলীত শিশু অপহৰণৰ উৰা বাতৰি ওলাইছিল যদিও মাজুলী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৌতম বৰাই এই কথা নস্যৎ কৰি কৈছিল, শিশু অপহৰণকাৰী মাজুলীত নাই, বৰঞ্চ এয়া ভুৱা অপপ্ৰচাৰহে মাথো ৷ কিন্তু তাৰ এদিন পিছতেই ৰঙাচাহী গাঁও পঞ্চায়তৰ ১ নং বৰনলনীত দুৰ্বৃত্তই শিশু অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ খবৰে চিন্তিত কৰি তুলিছে মাজুলীবাসীক ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বৰনলনীৰ বোদ্ধেশ্বৰ পামেৰ গৃহত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ স্থানীয় লোকে দিয়া ভাষ্য অনুসৰি, শিশুটিক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ওচৰৰ এঘৰ মানুহে দেখি চিঞৰ বাখৰ কৰাত পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় অপহৰণকাৰীটো (Attempted kidnapping of child from home in Majuli) ৷ অৱশ্যে এই ঘটনা কিমান দূৰ সত্য, সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব ৷