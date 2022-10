.

তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ Published on: 13 minutes ago

মাজুলীৰ কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতাৰ মৃত্যুত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে(Assam Pradesh congress reaction on Tejaswita Baruah Death) ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখপাত্ৰ দাদুল বৰকাকতিয়ে কয় যে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা সমষ্টিত এনে ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাটোৱে ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ স্বৰূপ উদঙাই দেখুৱাইছে । চিকিৎসালয়ৰ গাফিলতিৰ বাবে এগৰাকী উদীয়মান শিল্পীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ’ল (Majuli Tejaswita Baruah Death) । তেওঁ চৰকাৰক এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক বিহিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায়(Tejaswita Baruah's death to be probed) ৷