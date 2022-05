.

অসম আৰক্ষীৰ জাতীয় সংহতি মটৰ চাইকেল ৰেলীৰ দলক তিনিচুকীয়াত আদৰণি Published on: 54 minutes ago

তিনিচুকীয়াত উপস্থিত অসম আৰক্ষীৰ ৰাইড অৱ প্ৰাইড মটৰ চাইকেল দল ৷ অসম আৰক্ষীয়ে দেশৰ অন্যতম সামৰিক সন্মান ৰাষ্ট্ৰপতি কালাৰ সম্মান লাভ (President Colour Award for Assam Police) কৰাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ সহঃ মহাপৰিদৰ্শক আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত (Anand Mishra in Tinsukia) অহা এই দলটোক তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আদৰণি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আদৰণি জনায় তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে (Assam police bike rally present in Tinsukia) ।