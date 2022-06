.

অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত চাকৰি মেলা Published on: 43 minutes ago

Koo_Logo Versions

মহানগৰীৰ পানীখাইতিস্থিত অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ যায় অষ্টম বাৰ্ষিক চাকৰি মেলা (Assam Down Town University Job Fair) । শনিবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় এই চাকৰি মেলা । ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰায় ৫৮ টা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কোম্পানী তথা প্রতিষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ কৰে(Participation of 58 national level companies in 8th Annual Job Fair) । বিশেষকৈ ফাৰ্মাচী, হস্পিটেলিটি, মেনেজমেণ্ট, ইঞ্জিনিয়াৰিং আদি ক্ষেত্ৰৰ কোম্পানী তথা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে চাকৰি মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰে । মূলত: উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবেই এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় । বিগত বৰ্ষত চাকৰি মেলাৰ জৰিয়তে দুই শতাধিক ছাত্র ছাত্ৰীক চাকৰিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই । এই বৰ্ষটোতো প্ৰায় তিনিশতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাকৰি প্ৰদানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।