.

সুস্বাদু কেক বনাই লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছত অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে Published on: 40 minutes ago

ভিন্ন সোৱাদৰ কেক প্ৰস্তুত কৰি এইবাৰ লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম খোদিত কৰিলে মহানগৰীৰ পানীখাইতিস্থিত অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে (New record of Assam Down town University) । ৩ ঘণ্টা ৪২ মিনিট ৪৩ চেকেণ্ডত ভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৫১৭ বিধ কেক প্ৰস্তুত কৰি নতুন অভিলেখৰ অধিকাৰী হয় বিশ্ববিদ্যালয়খন (Assam down town University Achieves Limca Book of Record)৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ৮ ঘন্টাত ২৫১ বিধ কেক প্ৰস্তুত কৰি অভিলেখৰ গৰাকী হৈছিল গুজৰাট । বুধবাৰে অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালৰ (Department of hospitality and Management) প্ৰৱক্তা জ্যোতিৰ্ময় চৌধুৰী আৰু মৃদুপৱন ৰাভাৰ নেতৃত্বত 'টিম লাচিত' নামৰ ২৫ জনীয়া এটা দলে এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । পুৱা ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ অভিলেখৰ ৰণ সম্পন্ন হয় ১ বাজি ৪৪ মিনিটত । অভিলেখ গঢ়াৰ এই ৰণত নিৰীক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম আৰক্ষীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত, অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালৰ আচাৰ্য ড৹ এন এন দত্তৰ লগতে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷