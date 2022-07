.

কৰিমগঞ্জত বন্যাৰ্তৰ খবৰ ল’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে Published on: 43 minutes ago

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হোৱাৰ পিছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিমগঞ্জত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ শুকুৰবাৰে কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাড়ি সমষ্টিৰ শনবিলত উপস্থিত হৈ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM visited flood affected area of Karimganj) ৷ লগতে সুভাষ বিদ্যাপীঠত থকা শিবিৰত থকা বন্যাৰ্তৰ খবৰ (Flood in Karimganj) লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি সকলৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধস্ত হৈছে সেই সকলক ৯৫০০০ হেজাৰ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ লগতে আন সকলক সামান্য ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা (Minister Jayanta Malla Baruah visited flood affected area of Karimganj), ৰাতাবাৰীৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ, পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃশেন্দু পাল সহ বিজেপিৰ বিভিন্ন স্তৰৰ কাৰ্যকর্তা সকলো উপস্থিত থাকে ৷