.

কামপুৰত বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল’লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই Published on: 40 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যৰ প্ৰায়সমূহ জিলা এতিয়া বানৰ কৱলত (Flood in Assam) । ইফালে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কামপুৰতো বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood at Kampur) ৷ বুধবাৰে কামপুৰত উপস্থিত হৈ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM visited flood affected area of Kampur ) ৷ লগতে কামপুৰৰ আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কামপুৰ মহাবিদ্যালয়, কামপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা শিবিৰত থকা বন্যাৰ্তৰ খবৰ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত সমষ্টিটোৰ স্থানীয় বিধায়ক জিতু গোস্বামীও উপস্থিত থাকে (MLA Jitu Goswami visited flood affected area of Kampur) ৷