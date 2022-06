.

অহা ৮ জুনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ (KAAC election 2022) বাবে ১৯ নং ধনশিৰি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তিলোত্তমা হাঞ্চুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ গ্ৰহণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa Sarma in Karbi Anglong)৷ সাংবাদিকৰ আগত পাহাৰীয়া ৰাইজৰ বাবে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে, অহা ৯ জুনত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী সভাত পাহাৰৰ পৰা নতুন মুখ দেখিবলৈ পাব ৰাইজে (Assam cabinet to be expansion on 9th June)৷ ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে, নাগালেণ্ডৰ লগত তেওঁৰ বন্ধুত্ব পূৰ্ণ সম্পৰ্ক থকা হেতুকে বহুখিনি সমাধান হৈ যাব ৷