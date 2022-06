.

HSLC result 2022: সপ্তম স্থানত মহানগৰীৰ চেইন্টমেৰিজ স্কুলৰ অশ্লেশা শৰ্মা Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

মঙলবাৰে ঘোষণা হ'ল মেট্ৰিকৰ ফলাফল(Declaration is the result of HSLC) । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৬ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শীৰ্ষ দহৰ ভিতৰত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মহানগৰীৰ চেইন্টমেৰিজ স্কুলত ছাত্ৰী অশ্লেশা শৰ্মাই দখল কৰিছে সপ্তম স্থান(Ashlesha Sharma occupies 7th position) । সৰ্বমুঠ ৬০০ নম্বৰৰ ভিতৰত ৫৯১ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাত্ৰীগৰাকী । ছাত্ৰীগৰাকীৰ এই ফলাফলৰ পিছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যালয়খনত । ফলাফল লাভ কৰাৰ পিছতে সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দুবছৰ পিছত এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা পাইছো এই কথা পাহৰিব নোৱাৰিম ।