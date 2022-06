.

চৰকাৰে মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি পইচা লোৱাটো দূৰ্ভাগ্যজনক: ভূপেন বৰা Published on: 1 hours ago

ৰাজ্যৰ প্ৰায়সমূহ জিলা এতিয়া বানৰ কৱলত (Flood in Assam) । লাহে লাহে বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে, যদিও কোনো কোনো ঠাইত অপৰিৱৰ্তীত হৈয়ে আছে বান পৰিস্থিতি ৷ শনিবাৰে ৰহাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰকিবুল হুছেইন (Rakibul Hussain visited flood afected area of Raha) উপস্থিত হৈ অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কেবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্তসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লয় (Bhupen Bora visited flood afected area of Raha ) ৷ লগতে ৰহা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা শিবিৰত থকা বন্যাৰ্তৰ খবৰ লৈ খাদ্যৰ টোপোলাও বিতৰণ কৰে কংগ্ৰেছী নেতাকেইগৰাকীয়ে (APCC provides food to flood affected people at Raha) ৷ ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমাধ্যমৰ আগত মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে ৰিলিফ ভগোৱাতো আৰু ৰিলিফৰ বিনিময়ত চৰকাৰে পইচা লোৱাটো দূৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত শিবামণি বৰা, নুৰুল হুদা, নগাঁও জিলাৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি সুৰেশ বৰাও উপস্থিত থাকে ৷