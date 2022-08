.

নগাঁৱৰ স্বাস্থ্য বিভাগত ব্যাপক দালালৰাজ চলাৰ অভিযোগ (Corruption in the health department in Nagaon)। একাংশ চিকিৎসক, নাৰ্চ আৰু আশাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে কমিছনৰ অংকত ব্যস্ত থকাৰ অভিযোগ । নগাঁও চহৰত থকা লেবৰেটৰীত চলে চিকিৎসাৰ নামত কমিছনৰাজ (Corruption in Nagaon civil hospital) । কমিছনৰ লালসাত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সকলো ধৰণৰ সুবিধা থকাৰ পিছতো ৰোগীৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰা হয় ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীত । এটা আলট‌্ৰাচাউণ্ডৰ বাবদ আশাকৰ্মীয়ে লাভ কৰে ৩৫০ টকাৰ কমিছন (Allegation against Asha worker)। নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কাষতে থকা কেইবাটাও লেবৰেটৰীত এই কমিছনৰাজ চলাৰ অভিযোগ উঠিছে । অৱশ্যে নগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ অৰূপজ্যোতি মহন্তই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ৷