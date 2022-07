.

লখিমপুৰত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট Published on: 35 minutes ago

Koo_Logo Versions

অসমৰ বান-গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে(AJYCP demands Assam flood and erosion National problem), বান-গৰাখহনীয়া সমস্যা শীঘ্ৰেই সমাধান কৰা, বান-গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহক খাদ্য সামগ্ৰী, ঔষধ, শিশু খাদ্য, পশুধনৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ দাবীত শুকুৰবাৰে লখিমপুৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে(AJYCP Protest in Lakhimpur) ৷ নদী বান্ধৰ বাবেই অসমত বান দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি সকলো নদীবান্ধৰ নিৰ্মাণকাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈও প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী জনায় । ধৰ্মঘটৰ অন্তত উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধান মন্ত্ৰীলৈ এনে দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে সংগঠনটোৱে(Memorandum sent to PM with various demands by AJYCP)।