.

ডিমা হাচাওৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা চৰকাৰে শিক্ষা লওঁক : পলাশ চাংমাই Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

বৃহৎ নদীবান্ধ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ । শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে নামনি সোৱণশিৰি নদীবান্ধ প্ৰকল্পৰ দুটা ইউনিট উৎপাদনৰ বাবে মুকলি কৰি দিব বিচৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে AJYCPৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাইয়ে (AJYCP against River dam Project of Assam)। জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নকৰাকৈ নদীবান্ধ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা কাৰ্য সঠিক নহয় বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে পলাশ চাংমাইয়ে । আনহাতে, শেহতীয়াকৈ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাত সংঘটিত প্ৰকৃতিৰ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ পৰা চৰকাৰৰ লগতে সকলোৱে শিক্ষা লোৱা উচিত বুলিও মন্তব্য কৰে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে (AJYCP GS reaction on situation of Dima Hasao)৷