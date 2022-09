.

ভিন্ন দাবীৰে কলিয়াবৰত ACMS ৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ Published on: 5 hours ago

চাহ কৰ্মচাৰীৰ বিভিন্ন দাবীৰে কলিয়াবৰত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী(ACMS protests with different demands) । কলিয়াবৰৰ জগদম্বা চাহ বাগিচা,শাকমুঠীয়া চাহ বাগিচাকে ধৰি কেইবাখনো চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে(Protest at Kaliabar) । বাগিচাৰ উপ-কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি আৰু ভ্ৰমণ বোনচ বৃদ্ধিৰ দাবীত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । অতি শীঘ্ৰে প্ৰতিখন বাগিচাৰ উপ-কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।