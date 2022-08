.

Corrupted accountant arrested: লাখ লাখ টকা আত্মসাৎ কৰি ৰঙাঘৰলৈ গ’ল অমৃত গগৈ Published on: 10 minutes ago

চৰকাৰে দিয়া দৰমহাৰে নোজোৰে একাংশ চৰকাৰী-বিষয়া কৰ্মচাৰীক । যাৰ বাবে অসৎ উপায়েৰে ধন আহৰণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে এনে একাংশই (Corruption in Govt offices) ৷ নিজৰ দৰমহাৰে নোজোৰা চৰাইদেউৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ মুখ্য গাণনিক বিষয়া গৰাকীয়ে চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন গ্ৰহণ কৰি পৰিল আৰক্ষীৰ জালত (Corrupted officer arested in Sonari) । সোণাৰিত চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে লাখ লাখ টকা আত্মসাৎ কৰা দালাল ৰূপী চৰকাৰী বিষয়া অমৃত গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ সোণাৰি আৰক্ষীৰ ৷ চৰাইদেউ জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ ব্যক্তিক চাকৰি দিয়াৰ নামত লাখ লাখ টকা আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ অমৃত গগৈৰ বিৰুদ্ধে (Embezzlement of money for job) । ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সোণাৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ১২০(B)৪২০/৪০৮/৪০৯/৪৬৮/৪৭১ ধাৰাৰ অধীনত ১২১/২২ নম্বৰত এক গোচৰ ৰজু কৰি অমৃত গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।