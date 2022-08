.

ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ABVP ৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজী ভাষাত পাঠদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ(ABVP protest in Dibrugarh) । ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চৰকাৰে লোৱা অসমীয়া ভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গণস্বাক্ষৰ অভিযানৰ পিছত শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড় উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ABVPয়ে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Mass signature of ABVP at Dibrugarh) । ABVPৰ সংগঠন মন্ত্ৰী ৰাহুল নাইডুৰ নেতৃত্বত অসমীয়া ভাষা বিৰোধী কোনো সিদ্ধান্ত মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে(Protest against english medium in primary level) । তদুপৰি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ABVP বিজেপিৰ ছাত্ৰ সংগঠন নহয় বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ABVP ৰ সংগঠন মন্ত্ৰী ৰাহুল নাইডুৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক সমৰ্থন জনাই কয়, ABVP স্বতন্ত্ৰ আৰু অৰাজনৈতিক সংগঠন । বিজেপিৰ ভাতৃ সংগঠন ABVP নহয় বুলিও উল্লেখ কৰে ৰাহুল নাইডুয়ে ।