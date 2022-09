.

গোৰেশ্বৰৰ ৰাজপথত ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ Published on: 17 minutes ago

তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ মহৰিপাৰা সমবায় সমিতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্য্যসূচী গোৰেশ্বৰত(Protest in Goreshwar against cooperative society) । এবিএমচু আৰু সমবায়ৰ গ্ৰাহকে ৰূপায়ন কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্য্যসূচী । ৫ মাহে সমবায়ৰ পৰা চৰকাৰী চাউল নোপোৱাৰ ক্ষোভত ৰাইজৰ এই প্ৰতিবাদ । অসম চৰকাৰ হায় হায়, চাউলৰ কেলেংকাৰী বন্ধ কৰক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে গোৰেশ্বৰৰ ৰাজপথ(ABMSU protest at goreswar) । বিগত ৫মাহ ধৰি গোৰেশ্বৰ ৰাজহ চক্ৰৰ মহৰিপাৰা সমবায় সমিতিৰ গ্ৰাহকে চৰকাৰী চাউল নোপোৱাৰ অভিযোগত সোমবাৰে গোৰেশ্বৰৰ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাবস্ত কৰে । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ৰাইজক সহযোগ কৰে তামুলপুৰ জিলা এবিএমছুৰ নেতাকৰ্মী সকলে । প্ৰতিবাদকাৰী সকলে প্ৰতিবাদৰ অন্তত গোৰেশ্বৰৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া মানস প্ৰতিম বৰাৰ জৰিয়তে জিলা উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰে এখন স্মাৰক পত্ৰ ।