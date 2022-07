.

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খিলঞ্জীয়া হয় নে নহয় আগতে স্পষ্ট কৰক : আব্দুল খালেক Published on: 35 minutes ago

খিলঞ্জীয়াৰ সূত্ৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ আব্দুল খালেকৰ (Abdul Khaleque reacts on indigenous status for Muslim in Assam) । ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খিলঞ্জীয়া হয় নে নহয় আগতে স্পষ্ট কৰক ৷ কনৌজৰ পৰা অহা সকল যদি খিলঞ্জীয়া হয়, তেন্তে তেতিয়াৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অধীন মৈমনসিঙৰ পৰা অহা সকল কিয় খিলঞ্জীয়া নহ’ব সেই প্ৰশ্নৰো সমাধান হ’ব লাগিব (Indigenous status for Muslim in Assam) ।’’ এই মন্তব্য সাংসদ আব্দুল খালেকৰ । ছৈয়দ বুলি কোনো জনগোষ্ঠী আছে বুলি নাজানো বুলি কয় আব্দুল খালেকে । খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতি দিয়া সকলৰ কি লাভ হ’ব সেই কথাও স্পষ্ট কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সাংসদগৰাকীৰ (Abdul Khaleque criticizes Assam CM)। লগতে মৌলানা বদৰ উদ্দিন আজমল সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই বুলি উল্লেখ কৰি আজমলে মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ’বলৈ যত্ন কৰি আছে বুলি কয় । কলগাছিয়াৰ কৰাৰকুৰ বেকী নদীৰ পাৰত গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে সাংসদ আব্দুল খালেকে ।