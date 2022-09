.

বৰপেটাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত AAP ৰ প্ৰতিবাদ Published on: 10 minutes ago

অসমত ভুৱা শিক্ষা মডেল চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বৰপেটা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত আম আদমি পাৰ্টীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(AAP protest near Barpeta DC office) । আম আদমি পাৰ্টীয়ে গোটেই অসমত নিজা ববীয়াকৈ চাৰ্ভে কৰা বুলি কৈ অসমত ৬০ শতাংশ বিদ্যালয়ত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নথকাকে ধৰি আন বহু সমস্যাৰে জৰ্জৰ বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া(Digital India)ৰ কথা কৈ থাকে যদিও বিদ্যালয়ত যদি কম্পিউটাৰৰ শিক্ষা দিয়া নহয় তেনেহলে কেনেকৈ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া হ’ব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে AAP য়ে ৷ ইফালে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ টুইট আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বিষয়েও মন্তব্য কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে (Delhi and Assam CMs Twitter war) ৷ ইপিনে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি একত্ৰীকৰণৰ বিপৰীতে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁঠনি উন্নয়নৰ দাবী তোলে আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদী সদস্যসকলে (School amalgamation in Assam) ৷